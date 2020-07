Christian D’Amico, vicepresidente del Newell’s, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TNT Sports. «Se Lionel Messi vorrà tornare nel suo paese natale, dipenderà da lui e dalla sua famiglia. Lì lo aspettano a braccia aperte. Prima dell’arrivo di Maradona, nessuno ci avrebbe scommesso. Non vendiamo fumo. Nel caso in cui decidesse di non continuare a Barcellona e il suo desiderio fosse di volare in Argentina, potrebbe esserci un accordo».