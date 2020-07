Come riporta TgCom24 medici di famiglia o farmacisti, se vittime del Covid-19, non saranno risarciti a differenza dei colleghi degli ospedali. La differenza di trattamento è dovuta al fatto che quest’ultimi sono coperti dall’Inail e i danni dal virus sono considerati infortuni sul lavoro. Cosa che non avviene, secondo le compagnie private, per gli altri professionisti.