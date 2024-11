Sky Sport: “Roma, Juric in bilico. Contatti caldi con Mancini”

Arrivano novità in merito alla panchina della Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ivan Juric continua ad essere in bilico e già domani, nella sfida contro il Bologna, si giocherà il suo futuro. Il croato, inoltre, ha ammesso in conferenza stampa di come i Friedkin non siano soddisfatti del tutto e di quanto siano importanti i risultati. Motivi per il quale i vertici giallorossi avrebbero avuto dei contatti diretti con Roberto Mancini, fresco di esonero con l’Arabia Saudita. L’ex CT della Nazionale non ha voluto confermare, ma la pista è calda.

