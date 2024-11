Serie A: Milan avanti all’Unipol Domus, all’intervallo il Cagliari è sotto 1-2

Termina il primo tempo del match tra Cagliari e Milan. Subito doccia fredda per il Milan dopo pochissimi minuti: al 2′, da calcio d’angolo, Zortea calcia al volo trovando l’angolo e battendo Maignan. Il Milan sente il colpo e poi prova a reagire.

Camarda e Leao si cercano spesso. Ma è il duo Rejinders-Leao che porta il Milan sulla via della rete: il portoghese, a tu per tu con l’estremo difensore dei padroni di casa, non sbaglia e trova l’1-1. Al 39′ è ancora Leao a trovare il gol del raddoppio.