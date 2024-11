Serie A: gol e spettacolo alla “Unipol Domus”, Cagliari-Milan termina 3-3. La classifica aggiornata

Termina il match tra Cagliari e Milan. Subito doccia fredda per il Milan dopo pochissimi minuti: al 2′, da calcio d’angolo, Zortea calcia al volo trovando l’angolo e battendo Maignan. Il Milan sente il colpo e poi prova a reagire. Camarda e Leao si cercano spesso. Ma è il duo Rejinders-Leao che porta il Milan sulla via della rete: il portoghese, a tu per tu con l’estremo difensore dei padroni di casa, non sbaglia e trova l’1-1. Al 39′ è ancora Leao a trovare il gol del raddoppio. Nella ripresa Zappa regola i conti trovando la rete del pari. Abraham poi, entrato dalla panchina, la butta dentro e porta nuovamente avanti i rossoneri. Zappa non ci sta e nei minuti finali porta la gara sul 3 a 3.

CLASSIFICA

Napoli – 25

Inter – 24

Atalanta – 22

Fiorentina – 22

Lazio – 22

Juventus – 21

Milan – 18**

Udinese – 16

Bologna – 15**

Empoli – 15

Torino – 14

Roma – 13

Parma – 12*

Verona – 12

Como – 10*

Genoa – 10*

Cagliari – 10

Lecce – 9*

Monza – 8

Venezia – 8*

*Una partita in più

** Due partite in meno