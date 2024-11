Serie A: Juventus avanti 1-0 contro il Torino dopo i primi 45′

Nel primo tempo del Derby della Mole, la Juventus chiude i primi 45 minuti in vantaggio sul Torino per 1-0 grazie a un gol di Timothy Weah al 18’. La squadra di Allegri è riuscita a sbloccare la partita con un’azione ben orchestrata, che ha visto Weah farsi trovare pronto in area e spedire il pallone nell’angolino basso, sfruttando un rimbalzo fortunato.

Il Torino ha cercato di mantenere alta l’intensità, soprattutto nella fase iniziale, con qualche incursione e un calcio d’angolo al 15’, senza però riuscire a impensierire seriamente la difesa juventina. La Juventus, dal canto suo, ha gestito bene il possesso palla con scambi rapidi, aspettando il momento giusto per avanzare.

Non sono mancate le situazioni controverse, come al 34’, quando un tocco di mano in area del Torino ha fatto protestare i bianconeri, ma l’arbitro ha lasciato proseguire. La Juventus ha continuato a premere, con Koopmeiners protagonista di un tentativo respinto dalla difesa granata.

Con tre tiri in porta a zero e una gestione attenta, la Juventus si è dimostrata pericolosa, mentre il Torino dovrà fare qualcosa in più nel secondo tempo per mettere alla prova Szczesny.