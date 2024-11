Serie A: la Juventus si aggiudica il derby della Mole, Torino battuto 2-0. La classifica aggiornata

La Juventus trionfa nel Derby della Mole, superando il Torino per 2-0 in un match dove i bianconeri hanno dimostrato solidità e concretezza. Dopo essere passata in vantaggio già nel primo tempo grazie a un gol di Timothy Weah al 18′, la Juventus ha mantenuto il controllo della gara, respingendo i tentativi di reazione del Torino.

Nel secondo tempo, la squadra di Allegri ha continuato a gestire il ritmo, resistendo alle sporadiche offensive del Torino. Al minuto 84, Kenan Yildiz ha chiuso la partita con un bel gol, scattando in area e trovando l’angolino destro, lasciando il portiere granata senza scampo.

Nonostante alcuni tentativi nel finale, il Torino non è riuscito a impensierire seriamente Perin, che ha risposto presente quando chiamato in causa. La Juventus, con questa vittoria, consolida il suo posto in classifica e dimostra di avere la compattezza e la determinazione necessarie per affrontare il resto.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 25

Inter – 24

Juventus – 24

Atalanta – 22

Fiorentina – 22

Lazio – 22

Milan – 18

Udinese – 16

Bologna – 15

Empoli – 15

Torino – 14

Roma – 13

Verona – 12

Parma – 12

Como – 10

Cagliari – 10

Genoa – 10

Lecce – 9

Monza – 8

Venezia – 8