Serie A: Valeri e Bonny firmano la rimonta del Parma, Venezia sconfitto 2 a 1. La classifica aggiornata

Il Parma ritrova la vittoria e rialza la testa. I ducali espugnano lo stadio “Picco” di Venezia trionfando in rimonta per 2 a 1. Dopo la rete del vantaggio di Nicolussi Caviglia, siglata al 5′ su assist di Oristanio, gli emiliani rispondono con Valeri, il quale viene servito da Man e batte Stankovic. Nella ripresa mister Pecchia la risolve con i cambi: l’ingresso di Bonny si rivelerà fondamentale, in quanto al 68′ sigla il gol vittoria.

CLASSIFICA

Napoli – 25

Inter – 24

Atalanta – 22

Fiorentina – 22

Lazio – 22

Juventus – 21

Milan – 17**

Udinese – 16

Bologna – 15**

Empoli – 15

Torino – 14

Roma – 13

Parma – 12*

Verona – 12

Como – 10*

Genoa – 10*

Cagliari – 9

Lecce – 9*

Monza – 8

Venezia – 8*

*Una partita in più

** Due partite in meno