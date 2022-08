Ampio pre-partita su Sky Sport in occasione di Bari-Palermo. Una partita, come riporta l’emittente, che con gli oltre 33mila spettatori sarà la più seguita allo stadio negli ultimi sette anni di serie B.

Di seguito alcune parole di Luca Marchegiani: «Qui ho giocato una delle mie prime partite in serie A, uno stadio storico che per troppo tempo non ha avuto ciò che merita. Questa sera uno spettacolo fantastico tra due realtà blasonate del nostro calcio. Ci sarà da divertirci».