Ampio pre-partita su Sky Sport in occasione di Bari-Palermo. Una partita, come riporta l’emittente, che con gli oltre 33mila spettatori sarà la più seguita allo stadio negli ultimi sette anni di serie B.

Di seguito alcune parole di Luca Marchegiani:

«È sempre meno attuale il magnate che usa la società di calcio come modo per far vivere le proprie passioni, sono aziende a tutti gli effetti. Non bisogna scandalizzarsi, bisogna guardare questi fondi con favore. Chi sale dalla C a volte riesce a fare il doppio salto anche dalla B, l’importante è avere la mentalità vincente. E questo è ciò che hanno Bari e Palermo. È cambiato un po’ di più il Palermo, ma da ciò che sembra sin dalla prima giornata pare vogliano fare sul serio».