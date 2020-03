In questi giorni di quarantena forzata dettati dall’emergenza coronavirus, il mondo dei social è più attivo che mai, tra tantissime challenge di ogni tipo su Instagram e dirette condivise. Oggi è stato il turno dell’ex rosanero Federico Balzaretti, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una diretta insieme allo chef palermitano Filippo La Mantia, per cucinare insieme un dolce. Prima di iniziare a dare le dritte all’ex terzino del Palermo, il cuoco palermitano ha deciso di indossare una particolare: sciarpa del Palermo ed una maglietta dedicata proprio ai colori rosanero. In basso il video con il simpatico siparietto tra Balzaretti e La Mantia: