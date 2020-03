Il vicepresidente della Croce Rossa cinese Sun Shuopeng, dopo quanto emerso da un sopralluogo a Milano, ha partecipato a una conferenza stampa a Palazzo Lombardia, nel primo pomeriggio di giovedì 19 marzo, a fianco del governatore Attilio Fontana. Tutti rigorosamente protetti da una mascherina. Di seguito alcune sue parole, riportate da “notizie.it”: «Ci sono troppe persone in giro, nessuno indossa la mascherina e il trasporto pubblico è ancora attivo. Quello che sta succedendo oggi in Lombardia è quello che è successo a Wuhan due mesi fa. Ne siamo usciti solo dopo un mese di quarantena, un mese di blocco totale. Solo a quel punto i medici hanno potuto cominciare a trattare i pazienti, così da superare il picco dell’epidemia. Nessuno deve stare a guardare: c’è bisogno che tutti i cittadini seguano le regole, ognuno deve essere parte della macchina per sconfiggere il coronavirus. C’è bisogno di misure di sicurezza elevate. Contro il Covid-19 è necessario “chiudere le tutte le attività economiche: tutte le persone devono stare a casa in quarantena. Tutti devono essere pronti e preparati a rallentare questa pandemia per salvare le vite. Non c’è una seconda scelta di fronte alla vita».