Sinner, botta e risposta dopo la finale | L’avversario non le manda a dire: ecco cosa è successo

Incredibile scambio di battute tra il tennista italiano e il suo avversario, il quale non ha usato mezzi termini per parlare del 22enne di Bolzano.

E’ un periodo d’oro per Jannik Sinner. Il giovane tennista italiano infatti qualche settimana fa si è reso protagonista di un successo favoloso, che lo ha portato a trionfare agli Australian Open, uno dei principali tornei nel mondo di questo sport. Il classe 2001 infatti ha trionfato il mese scorso battendo in finale Medvedev, rimontando una gara che sembrava ormai persa.

Prima della sfida con il russo però il ragazzo ha sconfitto in semifinale uno dei migliori tennisti di sempre, vale a dire il serbo Novak Djokovic. Come se non bastasse poi la sua striscia di successi non si è placata, e nelle scorse ore ha trionfato nel Rotterdam Open, mentre qualche giorno fa è diventato il terzo al mondo nella classifica ATP.

Quanto accaduto dopo la sfida però ha lasciato tutti gli appassionati senza parole. Infatti Sinner e il suo rivale si sono resi protagonisti di un botta e risposta che ha stupito tutto il mondo del tennis.

Il clamoroso siparietto tra i due avversari

Nella giornata di domenica come detto Sinner ha ottenuto un altro importante successo. Il tennista ha infatti trionfato nell’ATP 500 di Rotterdam, dove ha battuto in finale l’australiano Alex de Minaur. Lo stesso 22enne del Trentino Alto Adige al termine della sfida ci ha tenuto a ringraziare tutti per il sostegno sui propri profili social.

Il tennista numero 3 al mondo infatti ha pubblicato un post su Instagram raffigurante una sua foto della premiazione dove ha scritto: ”Grazie Rotterdam! Mi piace giocare qui, ho vissuto una settimana fantastica trovando un supporto straordinario. Un’altra fantastica battaglia con Alex de Minaur”.

La risposta dell’australiano

Sotto il post di Sinner sono arrivati migliaia di commenti dei suoi fan più accaniti. Tuttavia oltre a questi anche il diretto avversario ha deciso di rispondere al giovane italiano. Alex de Minaur infatti ha scritto sotto la foto la breve frase ”Non mi piaci”, accompagnata da una faccina con le lacrime agli occhi.

Una risposta dunque molto ironica da parte del tennista australiano, che ha scatenato l’ilarità degli appassionati, ma che allo stesso tempo ha reso noto il grande rispetto che c’è tra i due, oltre che la risaputa forza di Sinner, ormai tra i migliori in circolazione.