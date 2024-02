Vuoi giocare a bingo o a tombola? In tante città italiane trovi bingo che ospitano partite, serate a tema, offerte sulle cartelle e tanto divertimento. Vediamo insieme le migliori città italiane in cui giocare a bingo.

Le migliori città per giocare a bingo

Il bingo accomuna tante persone con professioni ed età diverse tra loro, l’Italia conta tantissime sale bingo e tantissimi siti di gioco legale online. Trovare il sito di bingo giusto per noi, può rappresentare un processo lungo, ma con i nostri consigli scegliere potrá risultare semplice e veloce. Vediamo le migliori cittá per giocare a bingo, la nostra top 10:

Roma

Napoli

Milano

Verona

Salerno

Bergamo

Torino

Parma

Palermo

Bari

Le sale bingo in Italia

Le sale bingo in Italia sono regolate da ADM (Monopoli di Stato) e quindi non c’è nulla da temere, tutto risulta controllato e regolato. Una sala bingo è un luogo di condivisione e socializzazione, in quanto è facile, vista anche l’atmosfera giocosa, riuscire a scambiare quattro chiacchiere e passare del tempo, giocando in compagnia. Il bingo può essere suddiviso in diverse aree, a seconda dei servizi che lo stesso mette a disposizione, avendo ad esempio aree dedicate alle slot, una sala bingo, oppure aree dedicate specificamente ai fumatori. All’interno della sala bingo lavorano diverse figure professionali, tutte con un compito specifico. Solitamente le sale bingo hanno degli orari precisi di apertura al gioco, il quale verrà iniziato con la vendita delle cartelle e poi con l’estrazione a sorte dei numeri o dei simboli presenti nelle cartelle acquistate. A coordinare il tutto il bingo Caller, che inizierà il gioco dando il via alla prima estrazione.

Regole della sala bingo in Italia

Non esistono delle regole di comportamento precise in una sala bingo, se non quelle della buona educazione e del buon senso. In ogni caso, possiamo fare riferimento ad alcune indicazioni cui è opportuno prestare attenzione nel momento in cui ci si reca nella sala bingo. Ad esempio, una volta che vengono chiuse le porte, si accenderà un segnale luminoso esterno che ne decreterà appunto il divieto d’accesso, in quanto è iniziata la partita. Per entrare, dunque, il cliente dovrà aspettare l’inizio di una nuova giocata.

Giocare a bingo online e alla sala bingo

E se piove, che si fa? Si gioca a bingo online ovviamente, su uno dei tantissimi siti legali italiani autorizzati da ADM (Monopoli di Stato Italiani). Giocare al bingo sul cellulare è sicuramente semplice e intuitivo, se hai qualche dubbio puoi sempre fare affidamento al servizio clienti e ai giocatori più esperti, che in chat sono sempre molto disponibili nei confronti dei nuovi arrivati nello spiegare come si gioca al bingo online. Il regolamento del bingo in sala e del bingo online è molto simile e viene semplicemente adattato alla situazione, ma il bingo online virtuale, oltre ai premi tradizionali che restano sempre gli stessi, garantiscono agli utenti molte altre modalità di vincita, che nel gioco fisico non sono presenti. Un esempio molto interessante è il jackpot, che permette al giocatore, sulla base dei numeri che sono già stati estratti, di aumentare le proprie vincite se ottiene il bingo con un certo numero di estrazioni. Il grande vantaggio del gioco online sta tutta nella comodità e nell’estrema privacy garantita dal proprio cellulare o tablet. Con l’avvento del bingo online, è come se ognuno di noi avesse una sala bingo a propria disposizione sullo smartphone: sale, estrazioni, premi, chat, divertimento… non manca proprio nulla! Si ha finalmente la possibilità di giocare senza fare file per acquistare la propria cartella, senza maneggiare denaro, senza dover litigare per il posto fortunato, senza dover uscire di casa, senza dover trovare parcheggio evitando inutili stress, comodamente da casa o mentre siamo dal parrucchiere o sul bus al ritorno da una lunga giornata. Giocare a bingo online però non significa rinunciare all’aspetto sociale del gioco del bingo, che sembra una componente chiave del suo successo. I siti di bingo online legati e autorizzati da ADM offrono sempre chat gratuite in cui fare amicizia e intrattenersi con gli altri appassionati di bingo online 24 ore su 24, senza limitazioni di orario, città di appartenenza o dress code.