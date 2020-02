Il sindato di Licata Galanti è intervenuto in merito alla vittoria della squadra agrigentina contro la capolista Palermo, ecco qui di seguito le sue parole: “Un grande Licata, al cospetto della capolista Palermo, ha ottenuto una vittoria importantissima, complimenti a chi è andato in campo, all’allenatore ed alla società gialloblù! L’intera comunità licatese è orgogliosa per l’impresa dei gialloblù. La caparbia, la determinazione, le scelte coraggiose premiano sempre. Vorrei sottolineare che la città intera oggi si è stretta attorno alla squadra, gremendo gli spalti del “Dino Liotta”, e sostenendo gli 11 in campo fino a conquistare un successo meritatissimo. Bene, è questo lo spirito che deve animare la nostra comunità. Lavorare insieme, mettendo da parte veleni, incomprensioni e spirito di rivalsa, per far rinascere una terra meravigliosa. Licata unita vince. Io ci credo! Al Palermo, ed ai tanti tifosi rosanero che oggi sono arrivati a Licata e che abbiamo accolto come cari amici, auguro di rimanere in vetta alla classifica fino alla fine del campionato per tornare a calcare in tempi brevi i grandi palcoscenici del calcio italiano”.

»