Situazione molto delicata in Italia sul fronte Coronavirus, con quest’ultimo che sta avendo grandi conseguenze anche nel mondo del calcio. Infatti, come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, l’Atalanta avrebbe chiesto alla Lega e alla Lazio la possibilità di anticipare la gara al 6 marzo anziché giocarla il 7 marzo. Il tutto per avere un giorno in più di riposo in vista della partita di Champions contro il Valencia. Lotito pare aver dato risposta negativa, ma l’Atalanta cercherà di legarsi all’articolo 29 della Lega che prevede che “le società associate che debbano disputare gare di competizioni ufficiali dell’Uefa possono chiedere al presidente della Lega Serie A l’anticipazione o la posticipazione delle proprie gare di campionato in conformità ai criteri stabiliti annualmente dal Consiglio”.