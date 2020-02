Nell’ultima giornata di campionato, il Palermo è uscito sconfitto contro un gran Licata che ha battuto la capolista 2-0. Il Savoia, in superiorità numerica per gran parte del secondo tempo non è riuscito però ad ottenere la vittoria tanto che ha addirittura subito la rete da parte dell’FC Messina che, nonostante l’inferiorità numerica, è riuscito ad ottenere i tre punti. A Torre Annunziata non si parla d’altro, si critica la prestazione di un Savoia privo di voglia e con poca cattiveria agonistica. I bianchi avrebbero potuto recuperare qualche punto ai rosanero in una sfida al vertice che li vede ancora a -7 quando mancano 9 gare al termine del campionato. Questo quanto riportato da “Oplontini.com”.