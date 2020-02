Nelle ultime ore, al centro dell’attenzione per la situazione legata al Coronavirus vi è senza dubbio l’Italia, terzo paese al mondo per numero di contagi. Nonostante la situazione critica, pare per adesso improbabile la chiusura dei confini, con Air France e le ferrovie Sncf che nel frattempo continuano regolarmente i propri collegamenti con l’Italia. In Israele hanno predisposto inoltre delle misure per evitare possibili contagi in riferimento a coloro che sono stati nel nostro paese, in Australia o in Cina.