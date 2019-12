Fabio Simplicio, ex calciatore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Ilposticipo.it”. Ecco quanto affermato: «Cosa faccio oggi? Sono diventato un procuratore: lavoro insieme al fratello dell’ex portiere Doni che si chiama Joao. Lui si trova in Italia, io in Brasile. Facciamo questo mestiere insieme. La cosa che mi piace di più oggi è fare l’agente. Ho aperto un parco per bambini insieme all’ex portiere Doni: è qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che facevo prima. Ci sono dinosauri giganti, è davvero uno spettacolo. Proprio bello. Ho anche un ristorante in Brasile. Vivo a San Paolo, una grande città. Ho cambiato completamente vita, il calcio però è la cosa che mi affascina ancora di più. Tornare in Brasile? Sì, ma ero pronto per fare questo passo. Quando sono andato via dalla Roma, ho detto a mia moglie che volevo andare a giocare in Giappone per 2 o 3 anni: poi avrei smesso e sarei tornato in Brasile e così è stato. In Brasile ho avuto sempre difficoltà coi mezzi di trasporto per andare a fare gli allenamenti. Sono andato a fare un provino a San Paolo insieme ad altri giocatori: c’erano una trentina di ragazzi. Ho fatto benissimo nel provino e mi hanno chiesto di ritornare. Ho giocato nel San Paolo per 13 anni: è una società con un grandissimo nome in Brasile».