L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Catania. I dirigenti sono all’opera per tagliare altri 8 contratti: il nome forte è quello di Lodi che ha molti estimatori. Molte le voci sul destino di Di Piazza e Curiale. In uscita anche Fornito, Barisic, Mbende e Saporetti. Il Catania vuole trattenere il mediano Biondi anche se a Potenza lo stimano parecchio. In entrata si lavora per Manneh, che rientrerebbe dopo metà campionato dalla Carrarese. Per il ruolo di punta centrale girano i nomi di Floccari e Giannone. I tifosi osservano preoccupati ma non con le mani in mano: domani è in programma una marcia pacifica in città per chiedere novità sul futuro del club.