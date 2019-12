L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Troina. L’ultimo censimento della provincia ennese ha registrato 9.666 abitanti. La campagna abbonamenti del Palermo ha registrato 10.446 tessere. Si era mai vista in questi luoghi una partita in cui una squadra poteva mostrare più abbonati della totalità degli abitanti dei rivali? Il gigante prova a risorgere contro la Cenerentola che passa di lì per caso, la capitale di Sicilia contro il minuscolo centro dei Nebrodi. Tra le tante partite del girone I questa è la più curiosa. I rosanero cavalcano verso un’annunciata promozione, mentre il Troina si conferma in zona play-off. Comunque vada, domani vincono entrambe.