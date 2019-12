L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’abbondanza di calciatori a disposizione del tecnico Pergolizzi. In difesa ci sarà l’imbarazzo della scelta. Peretti e Accardi torneranno in panchina. Contro il Troina ci saranno Doda e Vaccaro sulle fasce, con gli esperti Lancini e Crivello al centro. Il paradosso dice che il Palermo ha subito 9 dei 10 gol tra le mura amiche del “Barbera”. Dati che sorprendono, considerando che Savoia e Acireale hanno confezionato due colpacci che hanno rimesso in discussione il dominio rosanero. E anche col Troina bisognerà fare attenzione, la formazione ennese ha vinto 4 volte su 8 in trasferta.