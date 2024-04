Simeone-Serie A, è la volta del ritorno | Una big ascolta le sue parole: l’offerta è da capogiro

Le dichiarazioni del Cholo hanno fatto scatenare la fantasia di una big del nostro campionato, che adesso sembra più decisa che mai a prenderlo e metterlo alla guida della squadra il prossimo anno.

”Ho un contratto di altri due anni a Madrid, ma nella mia testa c’è questa idea. In Italia mi sono sempre sentito bene, il calcio italiano mi ha insegnato tanto anche quando ho allenato il Catania, spero di tornare un giorno perché amo il calcio italiano”. Parole e musica di Diego Pablo Simeone.

Il Cholo prima della gara di andata valevole per i quarti di finale di Champions League tra il suo Atletico Madrid e il Borussia Dortmund, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, e quando gli è stato chiesto di un ipotetico ritorno in Serie A, non si è di certo tirato indietro, facendo capire a chiare lettere di voler avere questa chance un giorno.

Le sue dichiarazioni però a quanto pare hanno creato più scalpore del previsto. Una big italiana infatti, dopo aver ascoltato quanto affermato del mister argentino, sembra aver preso alla lettera la sua richiesta, e si sta preparando a mettere sul piatto una mega offerta per convincerlo a lasciare la Capitale spagnola e fare ritorno in Italia.

Un top club italiano ci prova

Sono diverse le panchine di alto livello in Serie A che cambieranno volto in estate, e tra queste c’è di sicuro quella del Napoli. I campioni d’Italia in carica infatti saluteranno il traghettatore Francesco Calzona e si affideranno ad un nuovo allenatore che dovrebbe dar vita ad un nuovo ciclo in azzurro.

Così come i partenopei però anche il Milan sta mettendo parecchio in discussione la posizione di Stefano Pioli, e, anche se ultimamente i risultati sono stati in netto miglioramento, c’è un solo modo per provare a salvare il suo posto, ed è vincere l’Europa League. Ecco perché entrambe le squadre, ascoltate le parole di Simeone, ci avranno fatto di sicuro un pensierino.

Impresa ardua per arrivare al Cholo

Nonostante le affermazioni del 53enne argentino, arrivare a lui per i club italiani non sarà affatto semplice per alcune motivazioni riguardanti il suo contratto.

I Colchoneros infatti lo hanno blindato fino al giugno del 2027, e mancano dunque ancora tre anni prima della sua scadenza. La cosa più importante però riguarda le cifre, che sono davvero elevate per gli standard della Serie A.