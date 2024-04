Il derby non basta, la prossima settimana può fare le valigie | decisione sul futuro presa dalla società

La società ha preso la decisione sul futuro del tecnico. Il derby non è bastato: annuncio in settimana.

Tante le panchine con un punto interrogativo in queste fasi finali di campionato. Le due romane, fresche di derby, hanno preso alla loro guida due nuovi allenatori, ma il futuro è tutt’altro che scontato sia per la Lazio che per la Roma. Daniele De Rossi dal canto suo sta conducendo un filetto di partite assolutamente invidiabile, mentre Tudor ha mostrato qualche lacuna raccogliendo una situazione seppur più complicata.

E in molti avevano visto nel derby di Roma, vinto dai giallorossi, una sorta di spartiacque. Ipotesi rispedita al mittente, visto che la stracittadina non sembra di fatto aver spostato più di tanto gli equilibri, da una parte e dall’altra del Tevere.

I due tecnici, soprattutto quello della Roma, pare possano ricevere informazioni a fine stagione su un rinnovo. In questo momento De Rossi pare però aver convinto tutti, e si attende solo la mossa della società.

Conferma o addio: la prossima settimana novità sul futuro

Secondo quanto trapelato, la Roma attenderà ancora qualche giorno per comunicare i piani al proprio allenatore. Rimanere o andare via, De Rossi questo ancora non può saperlo ma il suo lavoro si tocca con mano. Tante vittorie, appena due sconfitte – una con l’Inter e una ininfluente con il Brighton – hanno fatto schizzare le possibilità di una sua permanenza alle stelle.

L’ex capitano però non ha ancora ricevuto garanzie, e nelle prossime giornate potrebbe arrivare un primo segnale della società. I Friedkin dal canto loro prendono tempo, i proprietari infatti potrebbero aspettare ancora qualche giorno, magari i quarti di finale di Europa League. Un’eliminazione della Roma non sarebbe sicuramente un fallimento ma, un eventuale passeggio del turno significherebbe praticamente riconferma automatica.

De Rossi, rimane la Fiorentina sullo sfondo

E qualora De Rossi dovesse ricevere un inaspettato benservito, c’è già chi sarebbe pronto a ingaggiarlo per la prossima stagione. Stiamo parlando della Fiorentina, che a fine anno saluterà Vincenzo Italiano. De Rossi, che ha il gradimento del club, potrebbe continuare in una piazza ambiziosa, in caso di divorzio dalla Roma, e la Viola dare continuità a un progetto tecnico importante.

Le prossime settimane diranno tanto sul futuro di De Rossi, che sembra in ogni caso destinato a rimanere in Serie A dopo gli ottimi risultati degli ultimi mesi.