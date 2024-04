Dritti su Alberto Gilardino: affondo improvviso di questa squadra | Il suo nome per un futuro vincente

Il tecnico genoano è entrato nel mirino di un grande club, deciso a puntare su di lui per ottenere grandi traguardi in un futuro prossimo.

La stagione attuale di Serie A, arrivata ormai alle sue battute finali, si è rivelata molto bella ed emozionante. Le squadre infatti sono in lotta per i vari obiettivi, e per alcuni di questi, zona salvezza e corsa per l’Europa su tutti, ci si affronterà fino alla fine. A stupire più di tutti però sono stati alcuni giovani allenatori, che nell’annata attuale sono riusciti a mettersi in mostra.

Su tutti troviamo Thiago Motta, che sta guidando il suo Bologna verso una clamorosa e sensazionale qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Oltre all’italo-brasiliano poi anche profili come Raffaele Palladino al Monza e Alberto Gilardino al Genoa si stanno mettendo in grande evidenza. Proprio quest’ultimo sta ricevendo diversi complimenti sia per il gioco espresso che per i punti ottenuti, tanti per essere alla sua prima esperienza in massima serie alla guida di una neopromossa.

Ovviamente le buone cose messe in mostra da questi tecnici hanno generato l’interesse di diverse società di un livello più alto. Proprio il campione del mondo del 2006, stando ai recenti rumors, sembra essere finito nel mirino di un’altra squadra, decisa fortemente ad affidargli la panchina per vivere un futuro roseo e vincente.

A tutta su Gila

A fine stagione una squadra importante cambierà guida tecnica. Stiamo parlando della Fiorentina, che si separerà da Vincenzo Italiano, in scadenza di contratto e desideroso di cominciare una nuova esperienza, e che di conseguenza è alla ricerca di un nuovo profilo che possa indicare la strada alla Viola.

Le opzioni valutate dal presidente Rocco Commisso al momento sono parecchie, ma una di quelle che piace di più riguarda proprio Alberto Gilardino, che come detto sta facendo molto bene con il Grifone e ha dalla sua parte un elemento in più nel suo curriculum, ovvero conoscere già l’ambiente gigliato, avendoci giocato per 4 anni in tutto da calciatore.

Le alternative all’ex centravanti

Arrivare al 41enne di Biella però non sarà facile, soprattutto a causa del contratto che lo lega al Grifone, in scadenza nel 2025.

Per questo motivo il club viola sta valutando anche altri nomi, e tra questi ci sono in prima fila insieme a Gilardino quelli di Alberto Aquilani e Raffaele Palladino.