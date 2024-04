Ex rosa, Dybala sul suo futuro: «Bisogna vedere che intenzioni ha la Roma»

Domani sera alle 21 la Roma andrà a San Siro per disputare i quarti di finale di andata di Europa League contro il Milan. Nella conferenza stampa prepartita, Paulo Dybala ha anche parlato del suo futuro e del suo rapporto con mister De Rossi. Di seguito un estratto delle dichiarazioni rilasciate dell’ex Palermo e riportate su TuttoMercatoWeb.com:

«Con De Rossi mi trovo benissimo, alcune scelte (quella sull’allenatore, ndr) non dipendono da me. A noi farebbe piacere continuare con lui. Per il mio futuro si deve parlare con la società, vedere che intenzioni ha. De Rossi sta iniziando ora, gli altri hanno grande esperienza. Però vedendo come allena, cosa trasmette, cosa ci dà… Ci ha dato un entusiasmo molto alto: se lui trasmette sempre questa voglia ha tutte le carte per arrivare ai livelli di Allegri e Mourinho».