Roma, Mancini ai tifosi: «Pagherò io la multa. Donate la somma in beneficienza» (FOTO)

In questi giorni ha fatto molto discutere il gesto di Gianluca Mancini, il quale ha sventolato una bandiera biancoceleste con il disegno di un ratto al termine del derby vinto dalla Roma contro la Lazio per 1 a 0, andato in scena nell’ultimo weekend di campionato. Il difensore giallorosso è stato punito dal Giudice Sportivo con un’ammenda da 5.000 euro, ma i tifosi hanno deciso in queste ore di aprire una raccolta fondi per pagare la sanzione del loro beniamino.

Gianluca Mancini ha ringraziato i suoi sostenitori sul suo profilo Instagram, dichiarando però di voler pagare lui stesso l’ammenda rimediata ma con l’auspicio che la somma raccolta possa essere devoluta in beneficenza:

«Cari tifosi, ho letto della raccolta fondi per pagare la multa che mi è stata inflitta. Ancora una volta ho sentito forte la vostra vicinanza, in campo e fuori.

Ovviamente ne sosterrò io le spese, ma mi piacerebbe che parte della somma raccolta con tanta partecipazione venga destinata a @lalocandadeigirasoli, una splendida realtà che ho avuto modo di conoscere recentemente a Trigoria.

Grazie a tutti e forza Roma!»

