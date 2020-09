Andrea Silipo, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale della società rosanero: «Il mio primo anno a Palermo è stato molto buono, è andata bene e abbiamo vinto il campionato.

Boscaglia? Molto bravo, abbiamo iniziato a lavorare già da una settimana e quando la squadra sarà al completo lavoreremo più a fondo nei dettagli. Fisicamente sto molto bene, sono arrivato preparato e il mio obiettivo stagionale è quello di fare bene e aiutare la squadra a vincere tutte le partite. Il girone C è uno dei più difficili della Serie C, con tantissime squadre forti come noi».