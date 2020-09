L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative in Serie C.

Il Cesena stringe per Acampora dello Spezia. L’altro obiettivo è l’ex rosa Carmine Setola. In via di definizione l’affare Falletti-Ternana. Il Catania ha ufficializzato Alessandro Gatto, mentre la Vibonese Alessio Rasi. La Juve Stabia ha ottenuto il sì di Romero del Sudtirol.