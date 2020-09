Andrea Silipo, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale della società rosanero: «Martinelli? E’ un giocatore fondamentale, gli siamo vicini e speriamo che si risolva tutto al più presto.

Coronavirus? E’ stata una brutta cosa per tutti, ci ha stoppato il campionato, non dandoci la possibilità di poter finire sul campo. Quest’anno è tutto più complicato. I tifosi sono il dodicesimo uomo in campo, speriamo che possano darci una mano più avanti».