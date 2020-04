“Bisognerà mettere un perimetro ora, ma tra due o tre settimane non servirà più neanche l’autocertificazione – spiega Sileri – ora dobbiamo muoverci per gradi, ma invito il comitato tecnico-scientifico a fare maggiore chiarezza. Probabilmente abbiamo sbagliato a non spiegarlo così bene. Se tutti si spostano nelle seconde case, in paesi piccoli, andrebbe riorganizzata tutta la rete sanitaria legata a quel territorio, ma nel periodo estivo si potranno usare e si dovranno usare perché lì il rischio contagio è minore rispetto alle città. Si tratta di un settore molto variabile in quanto i locali possono essere molto diversi dall’uno all’altro in particolare estetisti e parucchieri dove la vicinanza tra le persone avviene al chiuso e per un periodo di tempo prolungato”. Queste le parole del viceministro della salute, Pierpaolo Sileri, rilasciate ai microfoni di “Fuori dal Coro” in merito alla fase 2.