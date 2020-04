Aumentano le rapine a Palermo per via dell’emergenza Coronavirus, visto che la gente è in preda al panico per le conseguenze disastrose dal punto di vista economico della pandemia. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” la scorsa notte in un centro Tim di Piazza Castelnuovo al Politeama, c’è stata una rapina e sono stati sottratti numerosi smartphone. Dopo che è suonato l’allarme sono intervenuti i carabinieri, ma già i ladri erano fuggiti col bottino.