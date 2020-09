Pierpaolo Sileri, viceministro della salute, fa eco alle parole di Spadafora riguardante il ritorno dei tifosi allo stadio e si dice ottimista in un’intervista riportata da “Sportmediaset”: “Non bisogna essere bianco o nero. E’ auspicabile un ritorno dei tifosi allo stadio con misure che consentono la sicurezza. Anche a me fa male vedere gli stadi vuoti. Se le cose andranno avanti così, è vero che abbiamo un aumento dei casi ma è tutto sotto controllo al momento, non vedo perché non si possano aprire gli stadi, con un numero molto ridotto di persone e con regole definite”.