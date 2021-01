Protetti i nostri operatori sanitari, vaccinati con due dosi, protetti i nostri anziani, protetti i soggetti fragili, sarà necessario riaprire, è un atto dovuto” lo ha dichiarato oggi il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri alla presentazione del nuovo Consorzio Italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione del virus Sars-CoV-2. “Dobbiamo anche guardare alla questione economica ma abbiamo ancora davanti molti mesi in cui il virus continuerà a circolare” ha aggiunto Sileri. La campagna vaccinale intanto proseguirà “arrivando nella fase 3 e 4 alla parte di popolazione che non hanno patologie, e per prenotarsi alla vaccinazione si potrà fare con i call center, via online o attraverso le farmacie” ha spiegato il viceministro. “Poi si potranno utilizzare i palazzetti di fiera, aree molto ampie dove le persone in buona salute potranno accedere, dialogare con il medico, fare l’immunizzazione e tornare a casa. Come accade con le vaccinazioni dei bambini: entri, fai il vaccino, aspetti un quarto d’ora e poi vai via” ha concluso.