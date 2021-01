Le varianti di Covid-19 destano una certa preoccupazione a cominciare da quella cosiddetta brasiliana ed è possibile che alcune possano limitare la risposta del vaccino anche se non minarne del tutto l’efficacia”, per questo l’Italia “si deve adeguare: deve avere una capacità di fuoco maggiore di sequenziare il virus SarsCov2, a fronte delle sue varianti, e capacita di monitoraggio anche ai fini di misure di contenimento”, lo ha dichiarato il direttore della Prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza alla presentazione del Consorzio per lo studio genetico di SarsCov2. “Già il 28 gennaio il ministero della Salute ha emanato una circolare e l’Istituto superiore di sanità ha iniziato la sorveglianza delle varianti di SarsCov2: ora sta per essere emanata una nuova circolare che dovrebbe dare dettagli maggiori sul da farsi” ha aggiunto Rezza.