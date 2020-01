«Dico Palermo. Ha dimostrato di avere una squadra e una struttura societaria importante. Deve capire però che gioca in Serie D, deve immedesimarsi totalmente in questa realtà come fanno anche le altre formazioni, cosa che fece ottimamente il Bari lo scorso anno. Non bastano solo i nomi in questa categoria o il blasone. – Quindi la mentalità differenzia il Bari dal Palermo? Esatto. Il Bari ha adottato fin da subito la mentalità giusta per questo campionato. Il Palermo ancora fatica ad abituarsi a giocare in trasferta. In casa, invece, se lasci spazio agli avversari di certo non tirano il freno a mano ma cercano di metterti in difficoltà: proprio come abbiamo fatto no». Queste le parole del difensore dell’Acireale, Pietro Sicignano, rilasciate ai microfoni di “Tuttoseried.com” in merito al duello tra Palermo e Savoia.