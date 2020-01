Domani in occasione della partita tra Calcio Sicilia e Ribolla, match valido per il campionato U17 verrà ricordato il dirigente Carmelo Bongiorno, venuto a mancare sabato scorso . La gara si disputerà al centro sportivo Pietro Pisani alle ore 16, ci sarà una manifestazione per ricordare il dirigente ex di entrambe le squadre tristemente scomparso e verranno distribuite anche delle magliette in suo ricordo, l’idea è stata del dirigente del Ribolla, Giovanni Nuccio. Bongiorno era anche scouting per conto della Spal, squadra che milita in Serie A.