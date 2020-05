Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, a Roma per il Consiglio Federale, come riporta TMW, ha lasciato la sede dell’incontro e confermato la decisione di far riprendere non solo il campionato di Serie A, ma anche quelli di B e C: Il suo breve commento: «Hanno chiuso la Lega Dilettanti, le altre vanno avanti».