“Ringrazio lo Spallanzani, il ministro dell’Università e della ricerca. Il programma e la sperimentazione del vaccino sull’uomo, di questo progetto pubblico al quale partecipa la Regione Lazio, sta andando avanti. Inizieranno le prime verifiche sulle persone nel mese di giugno”, ha affermato, come riporta “Skytg 24”, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in merito al vaccino in sperimentazione allo Spallanzani di Roma. “Il vaccino dovrà essere bene comune e sarà molto importante che la produzione sia fatta dal sistema industriale italiano e sia prodotto in Italia perché questo è la garanzia che i cittadini potranno averne accesso come un diritto universale” ha sottolineato Zingaretti. Ieri il governatore della Regione ha firmato l’ordinanza che consente la riapertura delle attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e “altre attività a finalità turistico ricreativa che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale” a partire dal 29 maggio. “Sono arrivate oltre 49 mila domande per il contributo straordinario all’affitto 2020, destinato alle famiglie con difficoltà economiche a causa dell’emergenza coronavirus”, ha invece fatto sapere l’assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale, Valentina Vivarelli.