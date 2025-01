Siamo qui per la rescissione del contratto: incontro segretissimo con Giuntoli | Se ne va pure lui

Calciomercato Juventus, incontro segretissimo con il ds Giuntoli: obiettivo ottenere la rescissione del contratto

In attesa del derby di Torino contro i granata, della prima giornata di andata del campionato di Serie A, la Juventus si concentra in questo mese di gennaio per quanto riguarda il calciomercato invernale.

Smaltita (anche se non del tutto) la delusione della Supercoppa Italiana, i bianconeri si concentrano sia per quanto riguarda le trattative in entrata che in uscita.

In particolar modo su un calciatore che sta spingendo, sempre di più, verso un addio. Non una cessione, ma una rescissione consensuale che possa andare bene ad entrambe le parti.

Il suo obiettivo, infatti, è quello di non restare più a Torino ma di essere protagonista con un’altra maglia. Magari sempre in Serie A dove si è ambientato alla grande e dimostrato di essere uno dei migliori nel suo ruolo.

Calciomercato Juventus, si va verso la rescissione: il big spinge per l’addio

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, tra le due parti, è stata senza dubbio il non essere stato inserito nella lista dei convocati per la Supercoppa Italiana. Poi l’ultimo post, pubblicato su Instagram, che sapeva tanto di addio e di ringraziamenti verso i tifosi che lo hanno sempre idolatrato. Questi potrebbero seriamente essere gli ultimi giorni di Danilo come difensore della Juventus.

Non è affatto un mistero che il nazionale brasiliano sia nel mirino del Napoli. Anche perché mister Conte, oltre a stravedere per lui, è alla ricerca di un difensore centrale che possa far rifiatare Buongiorno qualora ce ne fosse bisogno. Mai come in questo momento visto che l’ex Torino è ancora fermo ai box per l’infortunio che gli ha provocato la rottura di due vertebre. Il calciatore ed il suo agente stanno spingendo per un addio anticipato, ma la trattativa tra le due parti è ancora in fase di stallo.

Il difensore spinge verso l’addio, trattativa ancora in fase di stallo

La Juventus ha fatto capire, chiaro e tondo, di non avere più bisogno di Danilo visto che non crede più in lui. A dire il vero è mister Motta quello che lo ha messo alla porta. Il Napoli (che ha bocciato Rafa Marin sempre più verso Como) lo aspetta a braccia aperte. De Laurentiis spera di poterlo accogliere almeno la settimana prossima.

La trattativa è ferma per un motivo ben preciso e da non sottovalutare. Gli azzurri non hanno alcuna intenzione di spendere milioni di euro per arrivare al calciatore visto che, tra sei mesi, il suo contratto con i bianconeri andrà in scadenza ed avrebbero la possibilità di acquistarlo a parametro zero. Secondo quanto annunciato dal “Corriere di Torino” Danilo e la “Vecchia Signora” lavorano per la rescissione.