“Abbiamo un’offerta enorme dalla Juventus”: Giuntoli lo sta convincendo a suon di milioni | Finalmente ecco il difensore

Affare in dirittura d’arrivo per il calciomercato Juventus: Cristiano Giuntoli ha convinto club e giocatore, il difensore sta per approdare a Torino.

Che la Juventus navighi in cattive acque sotto il profilo dei risultati, è storia ormai nota. La recente eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana per mano del Milan, giunta in modo rocambolesco, non ha fatto altro che infittire la crisi bianconera, anche e soprattutto per le difficoltà mostrate ripetutamente dalla “Vecchia Signora” nell’amministrare il punteggio in situazioni di vantaggio.

Non sono un alibi, ma hanno il loro peso specifico, le assenze che hanno falcidiato la rosa a disposizione di Thiago Motta sin dall’alba della stagione, a cominciare dalle lungodegenze di Bremer e Cabal. Crociato lesionato per entrambi i difensori e annata di fatto conclusa anzitempo per entrambi (potrebbero recuperare in tempo per il Mondiale per Club, ma non vi sono certezze in tal senso).

Ecco perché una delle priorità per il calciomercato di gennaio è quella di irrobustire la rosa, soprattutto per quanto concerne il pacchetto arretrato. L’ha ammesso anche ai microfoni di giornali e televisioni Cristiano Giuntoli, l’uomo che si occupa del mercato zebrato e sovrintende a tutte le trattative in essere.

In questo senso, l’ex dirigente del Napoli pare essere riuscito ad affondare il colpo in maniera decisiva e ad assicurarsi le prestazioni di un talento assoluto per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Un rinforzo che avrebbe incassato già il placet di Thiago Motta, il quale non vede l’ora di poter contare su forze fresche nel reparto difensivo, anche alla luce dell’imminente cessione di Danilo.

La Juventus piazza il colpo: Giuntoli ha chiuso la trattativa per il difensore

Ad oggi, la retroguardia della Juventus, escludendo dal conteggio il partente brasiliano, può contare sull’apportò di Nicolò Savona, Pierre Kalulu, Federico Gatti, Andrea Cambiaso, Jonas Rouhi e, all’occorrenza, Tim Weah e Weston McKennie bloccati sugli esterni. Poco, troppo poco per poter nutrire ambizioni significative in qualsiasi competizione e far fronte ai numerosi impegni in calendario.

Ecco perché Giuntoli ha inteso imprimere un’accelerata e battere quello che, di fatto, si rivelerà il primo colpo per Madama in questa sessione invernale di trattative. Le dichiarazioni ufficiali rilasciate in queste ore non lasciano spazio a dubbi: l’affare è in dirittura d’arrivo.

Manca solo l’ufficialità: è un nuovo giocatore della Juventus

Il nome del diretto interessato è quello di Ronald Araujo, difensore uruguaiano in forza al Barcellona, dove non sta trovando spazio.

Il suo procuratore ha dichiarato al “Mundo Deportivo” di aver ricevuto “un’offerta enorme dalla Juventus” e il suo assistito non avrebbe ancora deciso solo per sedersi prima a discutere del suo addio con la dirigenza del Barça.