Tuttosport: “Palermo, Barreca, Silvestri e Gytkjaer. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Sassuolo è vicino alla chiusura per l’attaccante danese Lars Skjellerup del Göteborg, che sembrava destinato al Parma. Intanto, come riportato da Tuttosport, la Sampdoria ha definito l’ingaggio di M’Baye Niang, ex Milan ed Empoli, arrivato da svincolato. Il contratto è fino a giugno, con rinnovo in caso di promozione, e l’ufficialità è attesa a breve.

I blucerchiati puntano anche a Mattia Valoti del Monza e potrebbero cedere Antonio Barreca, seguito da Palermo e Salernitana. Per i rosanero, Barreca rappresenta un’opzione prioritaria per la fascia sinistra, con Gianluca Di Chiara del Parma come alternativa.

Movimenti in Serie B

La Cremonese sta lavorando a un doppio scambio con il Cagliari: Federico Bonazzoli e Dennis Johnsen potrebbero approdare in Sardegna, mentre Paulo Azzi e Gianluca Lapadula si trasferirebbero in grigiorosso. Dopo aver mollato la pista Christian Gytkjaer, il Palermo potrebbe inserirsi per l’attaccante anche con Brunori ancora in rosa.

Il Cosenza, invece, tratta Mario Gargiulo del Foggia e Alessio Tribuzzi dell’Avellino, mentre Andrés Tello della Salernitana resta un obiettivo. I calabresi resistono alle richieste per il difensore Michael Venturi, cercato dalla Salernitana.

Portieri e altri trasferimenti

Anche il mercato dei portieri è in fermento. La Sampdoria monitora Jesse Joronen del Venezia e potrebbe cedere Marco Silvestri al Palermo. Intanto, il giovane portiere Paolo Vismara, controllato dall’Atalanta, potrebbe trasferirsi al Modena, mentre Jacopo Sassi, attualmente ai gialloblù, è nel mirino del Crotone in Serie C.

Il Sudtirol continua a inseguire Ettore Gliozzi del Modena, ma il Cesena resta vigile sull’attaccante. La Reggiana, dal canto suo, inserirà a centrocampo Justin Kumi (classe 2004), in prestito secco dal Sassuolo, e ha blindato Alessandro Sersanti, corteggiato da Pisa e Sassuolo.