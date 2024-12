Ho bisogno assolutamente di lui: Nico Paz obiettivo n°1 del mercato del gennaio | Corsa contro il tempo in Serie A

Nico Paz, esploso letteralmente in questa prima parte di stagione al Como, entra prepotentemente nel mirino di una big di Serie A.

Nico Paz è uno dei talenti più cristallini del campionato di Serie A 2024/2025. Il calciatore del Como è probabilmente la stella più luminosa del firmamento dei lariani e c’è la sua firma inconfondibile sulla vittoria ottenuta ai danni della Roma domenica 15 dicembre. I lombardi hanno avuto la meglio sui giallorossi in pieno recupero e il secondo sigillo è stato messo a referto dallo spagnolo naturalizzato argentino.

Oltre al gol, nella prestazione di Nico Paz c’è stato molto di più. Assist, punizioni pennellate, occasioni da rete create senza soluzione di continuità. Una spina nel fianco per la retroguardia capitolina e, in generale, per tutte le difese del massimo torneo calcistico della nostra Penisola.

Addirittura, al Fantacalcio, per media voto è il miglior giocatore del campionato, secondo solo a Timothy Weah se nel conteggio si inglobano anche i bonus. Decisamente niente male, se si considera la carta d’identità ancora verdissima (è nato l’8 settembre 2004 in quel di Santa Cruz de Tenerife, ndr).

Inevitabilmente, le sue performance hanno calamitato l’attenzione dei grandi club dell’universo pallonaro, comprese alcune big di Serie A. Ce n’è una in particolare che parrebbe intenzionata a muoversi con decisione sul gioiello del Como e portarlo alla sua corte già in occasione della sessione invernale di calciomercato.

Colpo clamoroso nel mercato di gennaio: una big piomba su Nico Paz

A impressionare è la sua continuità in termini di rendimento, che a tutte le compagini coinvolte nella lotta scudetto non può non fare gola. Del resto, a soli 20 anni risultare già così determinante nell’economia di gioco del proprio team non è una dote così comune e diffusa in ambito calcistico.

Ecco allora che, soprattutto quando una squadra si trova ad attraversare momenti complicati e i risultati stentano ad arrivare, un nome come quello di Nico Paz non può non solleticare la fantasia. Chiedere, per conferma, a Thiago Motta: l’allenatore della Juventus sarebbe calcisticamente innamorato di lui e avrebbe già dato mandato a Cristiano Giuntoli di acquistarlo nella prossima finestra di trattative.

Thiago Motta vuole Nico Paz alla Juventus: ecco cosa sta accadendo

Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il Ma…drid. Il calciatore è infatti approdato al Como in prestito dal Real ed è logico che le Merengues stiano ponderando le sue qualità prima di lasciarlo partire a cuor leggero.

Certo, Nico Paz sarebbe un toccasana per Madama. In grado di fare la differenza tra le linee, potrebbe unirsi a Conceição e Yildiz all’interno del novero dei fantasisti in grado di saltare l’uomo e unire centrocampo e attacco.