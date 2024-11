Sì, alla Juve vengo volentieri: Giuntoli legge il messaggino e parte la trattativa | Ecco il difensore centrale

Si sblocca il calciomercato invernale della Juventus: il primo acquisto è già in fase di definizione, Cristiano Giuntoli ha trovato il sostituto di Bremer.

Giungono novità in casa Juventus direttamente dalle infinite vie del calciomercato. Com’è noto, l’infortunio di Gleison Bremer (rottura del crociato), unito all’indisponibilità per la stessa ragione del duttile Juan Cabal, obbliga Cristiano Giuntoli a tornare sul mercato per individuare almeno un centrale difensivo.

Se da un lato i bianconeri hanno dimostrato di essere dotati di grande solidità difensiva nelle ultime partite, dall’altro è innegabile che la coperta nel pacchetto arretrato sia decisamente corta. Gli uomini a disposizione di Thiago Motta sono letteralmente contati ed è lampante la necessità di irrobustire la retroguardia a livello numerico.

Ciò detto, la Vecchia Signora non comprerà tanto per comprare, ma investirà su profili che possano garantire esperienza e affidabilità e la cui carta d’identità non sia già troppo ingiallita. Va letta in questo senso la trattativa imbastita nelle ultime ore, a seguito del “sì” espresso dal centrale difensivo.

Non appena incassato il gradimento da parte del diretto interessato, Giuntoli ha deciso di partire all’attacco e ha allacciato i primi contatti ufficiali con il club che ne detiene le prestazioni sportive. Le sensazioni che avvolgono il possibile affare sono positive e si pensa che possa essere proprio lui il primo rinforzo di gennaio per i sabaudi.

Giuntoli ha il “sì” del sostituto di Bremer: trattativa imbastita, arriva a gennaio

Va evidenziato come la difesa della Juventus non sia l’unico reparto da irrobustire nel mercato di riparazione. Anche l’attacco di Madama presenta alcune lacune: quando si ferma Vlahovic, manca una prima punta in grado di rimpiazzare il serbo per ruolo e caratteristiche. In tal senso, qualora Arkadiusz Milik non riesca a fornire garanzie entro un mese, probabilmente Giuntoli interverrà, cercando un bomber low-cost.

Tornando al discorso difensore, però, il nome del baluardo accostato nelle ultime ore alla compagine zebrata è quello di una vecchia conoscenza del nostro campionato. Si tratta di Milan Skriniar, che vanta trascorsi in Italia con indosso le divise di Sampdoria e Inter e che adesso potrebbe fare ritorno in Serie A.

Skriniar vuole la Juventus: gli ultimi sviluppi

I colleghi del portale transalpino “FootMercato” hanno rivelato che lo slovacco avrebbe dato il suo benestare a un eventuale approdo alla Juventus a gennaio e ci sarebbero già stati i primi abboccamenti con la dirigenza del Paris Saint-Germain, utili a individuare la formula migliore per concretizzare l’operazione.

La richiesta dei francesi è molto alta, ma i torinesi punterebbero a inserire alcune contropartite tecniche per addivenire quanto prima alla fumata bianca e consentire a Thiago Motta di avere a disposizione Skriniar sin dai primi giorni del 2025.