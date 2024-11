Ho bisogno di te, puoi lasciare la Juventus? Danilo se ne va a gennaio: volo privato, visite mediche e firma

Offerta irrinunciabile per Danilo: il capitano della Juventus è pronto a lasciare Torino durante il calciomercato di gennaio.

C’eravamo tanto amati. La storia fra Danilo e la Juventus, club di cui il giocatore è capitano, pare ormai ai titoli di coda. L’avvento di Thiago Motta sulla panchina bianconera è stato segnato dall’iniziale non titolarità del brasiliano, a cui hanno fatto seguito prestazioni non all’altezza di quelle fornite negli anni antecedenti.

L’ex City e Real Madrid ha faticato a ingranare ed è stato puntualmente bersagliato dalla critica e dai tifosi. Posto che un baluardo difensivo del suo calibro non si discute per un paio di partite sottotono, giova ricordare come il numero 6 bianconero sia un uomo di profondi valori, capace di anteporre il bene della squadra a quello personale.

Ecco perché, qualora la società gli chiedesse di farsi da parte, non esiterebbe a farlo. Prova ne è la trattativa che si è accesa in queste ore e che sta portando Danilo sempre più lontano dalla Continassa.

Una nuova avventura, nuovi stimoli e, inoltre, un tecnico che punterebbe moltissimo sulle sue qualità. I presupposti per il trasferimento ci sono tutti e, al netto dell’infortunio di Bremer e della necessità di intervenire sul mercato per rimpiazzarlo, la Vecchia Signora potrebbe non ostacolarlo. Anzi, è possibile che, a quel punto, gli acquisti di gennaio per il pacchetto arretrato diventino due.

Danilo pronto a lasciare la Juventus: destinazione clamorosa per il capitano

Ha dato tanto, negli anni, Danilo alla Juventus. Il rispetto tra le parti non potrà mai venire meno, ma è indubbio che stiano entrando in gioco valutazioni tecniche da parte di Thiago Motta e dello stesso difensore, che possono sfociare in un divorzio. Di questa vicenda è spettatrice interessata una compagine in particolare, pronta ad accogliere in rosa il sudamericano.

Si tratta del Manchester United, che ha appena “salutato” il suo allenatore ten Hag per accogliere Amorim. Ebbene, proprio quest’ultimo sarebbe calcisticamente innamorato di Danilo, le cui doti si rivelerebbero utili al gioco dei Red Devils. Inoltre, avendo militato nel Manchester City, il difensore ben conosce la fisicità e le caratteristiche della Premier League inglese: dettaglio non di poco conto, a stagione in corso.

Danilo verso il Manchester United: le ultime

A 33 anni compiuti, il calciatore punta ad arrivare in perfetta condizione ai Mondiali 2026 e lo United rappresenterebbe per lui un’occasione da prendere al volo. Innanzitutto per l’opportunità di giocare con grande frequenza e, in seconda battuta, per il blasone del club.

Intanto, secondo “Tuttosport”, nel contratto in essere fra la Juventus e Danilo non comparirebbe più la clausola per il rinnovo automatico dell’accordo al raggiungimento del 50 per cento delle presenze stagionali: un indizio ulteriore…