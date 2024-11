Vieni a fare il vice Vlahovic? A parametro zero Giuntoli prova una mossa pazza | Caratteristiche completamente diverse

Clamoroso colpo gobbo di Cristiano Giuntoli: è pronto a regalare alla Juventus di Thiago Motta un vice Vlahovic a parametro zero.

La Juventus di Thiago Motta ha ripreso a vincere in Serie A, dopo i mezzi passi falsi registrati con Inter (4-4) e Parma (2-2 casalingo). I bianconeri hanno superato l’Udinese con il punteggio di 0-2 nel week-end, ma molti tifosi stanno storcendo il naso a causa delle prestazioni di Dusan Vlahovic.

L’ariete serbo viaggia a corrente alternata e troppe volte difetta in termini di precisione negli ultimi venti metri. Vero è, però, che fin qui non ha mai riposato, essendo la sua unica riserva (Arkadiusz Milik) ai box per infortunio. Inoltre, statistiche alla mano, l’ex Fiorentina è fuori dalla top 10 dei giocatori zebrati che hanno ricevuto il maggior numero di passaggi, addirittura alle spalle di Di Gregorio e Perin.

Scarsamente coinvolto nella manovra, poco lucido davanti al portiere e impiegato in continuazione: per aiutare Vlahovic è pronto a intervenire l’uomo mercato della Vecchia Signora, Cristiano Giuntoli. Come? Reperendo una valida alternativa in sede di calciomercato, possibilmente senza svenarsi.

Ebbene, in tal senso è spuntato un profilo interessante, a parametro zero e con caratteristiche sorprendenti. Sì, perché il calciatore in questione non ha la stazza del numero 9 juventino, ma sa ugualmente incidere in zona gol e potrebbe fare le fortune di Madama nei prossimi mesi.

Giuntoli pesca il sostituto di Vlahovic: il nome è sorprendente

D’altro canto, con i numerosi impegni ravvicinati a cui il club sabaudo è chiamato a fare fronte in questa stagione, disporre di una risorsa offensiva in più non guasta. A maggior ragione se si considera che fin qui gli infortuni hanno falcidiato la rosa di Thiago Motta, limitando il ventaglio delle scelte a sua disposizione.

È così che Giuntoli sarebbe pronto a tuffarsi su un giocatore attualmente svincolato, ma che, nonostante la carta d’identità non più verdissima (ha 35 anni, ndr), potrebbe integrarsi al meglio negli schemi del tecnico ex Bologna. Stiamo parlando di Eric Maxim Choupo-Moting.

Juve su Choupo-Moting: può essere il vice Vlahovic

Il centravanti, originario del Camerun, è rimasto senza squadra dopo la sua ultima esperienza tra le fila del Bayern Monaco. Con i bavaresi e anche con il Paris Saint-Germain, Choupo-Moting ha dimostrato di poter fare la differenza e di avere gol pesanti nelle gambe, piazzando zampate decisive anche in UEFA Champions League.

Numeri alla mano, non siamo certamente di fronte a un bomber di razza, ma è altrettanto vero che Thiago Motta – quando ha tolto Vlahovic a partita in corso – ha più volte utilizzato Yildiz o chi per esso (Weah, per esempio) come falso nueve. Choupo-Moting sarebbe un ibrido perfetto: Giuntoli lo sa e si prepara…