Al posto di Bremer saresti perfetto: Giuntoli compra in Serie A | Operazione “alla Kalulu”

Dopo il grave infortunio rimediato da Bremer in Champions League, la Juventus è a caccia di un sostituto per gennaio: Giuntoli tenta il colpo dal nostro campionato.

La Juventus si trova a dover fronteggiare per un periodo di circa 7 mesi l’assenza di Gleison Bremer. Il centrale difensivo ha rimediato la lesione del legamento crociato sinistro nei primi minuti della sfida di UEFA Champions League contro il Lipsia. Un infortunio la cui gravità era parsa evidente sin dall’inizio, con il sudamericano accasciatosi a seguito di uno scontro fisico con Openda per via di una torsione innaturale del ginocchio.

L’ex Torino è già stato sottoposto a intervento chirurgico in quel di Lione e ora approccerà gradualmente al percorso di riabilitazione. L’auspicio è quello di tornare abile e arruolabile per le ultimissime giornate di Serie A e per la prima storica edizione del Mondiale per Club, in programma tra giugno e luglio in landa statunitense.

Un obiettivo a cui il brasiliano non intende rinunciare, senza tuttavia bruciare le tappe: è fondamentale evitare di forzare i tempi per scongiurare ricadute. Nel mentre, Thiago Motta si affiderà in difesa alla coppia Gatti-Kalulu, potendo contare inoltre su Danilo ed eventualmente Cabal (o Locatelli) per rimpiazzarli nel cuore del reparto arretrato.

Numericamente, tuttavia, qualcosa andrà fatto nel mercato di riparazione per sopperire all’assenza del numero 3 bianconero. In questo senso, il direttore generale avrebbe già individuato il profilo ideale. Milita nel campionato di Serie A, in una big, e proprio per questo la trattativa potrebbe non essere agevole.

Giuntoli, coniglio dal cilindro per sostituire Bremer: colpaccio da una big di A

Non a caso, nel nostro titolo, abbiamo parlato di operazione “alla Kalulu”. Il francese è approdato a Torino dal Milan con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Una formula che si vorrebbe replicare con il prossimo nuovo acquisto, anch’egli in forza al Diavolo.

Giuntoli, in particolare, vorrebbe mettere sotto contratto Malick Thiaw, reduce da un avvio di stagione negativo in rossonero e finito in fondo alle gerarchie dell’allenatore Paulo Fonseca. La Juventus, per lui, potrebbe rappresentare una grande occasione di rilancio.

Malick Thiaw alla Juventus? La situazione

Tra il dire e il fare, chiaramente, c’è di mezzo il Milan. La società, però, potrebbe prendere in considerazione la cessione del difensore, laddove il tecnico confermasse di non ritenerlo un elemento centrale per il suo progetto.

Fin qui Thiaw ha disputato appena 90′ alla prima di campionato contro il Torino, siglando una sfortunata autorete. Da quel momento in poi, a seguito di scelte tecniche e di un infortunio che gli ha fatto saltare due partite, è divenuto la quarta scelta di Fonseca per il ruolo di centrale.