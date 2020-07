I medici di Alex Zanardi hanno annunciato di aver «avviato in questi giorni, in accordo con la famiglia, la progressiva riduzione della sedo-analgesia» del paziente, ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’Aou Senese. Stando a quanto riferito da “Ilmessaggero.it”, questo è quanto ha comunicato, in una nota, la direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di Siena. «Attualmente, rimangono stabili i parametri cardio-respiratori e metabolici, permane grave il quadro neurologico e la prognosi rimane riservata», evidenziano i medici che seguono il campione.