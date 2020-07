Il calciomercato del Palermo sta per avere inizio. Tra poco più di due settimane comincerà il ritiro rosanero presso la località di Petralia Sottana, dove già la scorsa stagione è stato svolto il periodo pre-campionato, e la rosa per quel momento potrebbe essere rimpolpata con i primi arrivi dal mercato. Il Palermo è alla ricerca di giocatori navigati che siano in grado di garantire un buon rendimento nel corso della stagione, affinché la squadra possa essere composta da un insieme di calciatori pronti per la categoria, capaci di superare le ostilità che il girone sud della Lega Pro porta con sé ogni anno. In questa direzione sta andando il calciomercato dei siciliani, con la trattativa avviata per un attaccante di Serie B che fa gola anche a molti club della cadetteria. L’idea per il reparto avanzato del Palermo è rappresentata da Giuseppe Mastinu, esterno offensivo in forza allo Spezia. L’attaccante in stagione ha collezionato 15 presenze condite da 5 gol e 1 assist, e ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il suo inserimento all’interno della rosa siciliana sarebbe finalizzato a completare il tridente offensivo, composto a sinistra dall’ex Foggia e Bari Roberto Floriano e al centro da una punta d’esperienza. Secondo rumors provenienti da ambienti vicini al capoluogo palermitano sembra che sia stata avviata una trattativa tra le parti per comprendere la fattibilità dell’affare. Sagramola cerca rinforzi, Mastinu potrebbe essere l’uomo giusto per i rosa.