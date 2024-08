Sì, alla Juve veniamo di corsa: la stella del Chelsea accetta ogni condizione | A Torino il 30 agosto

La Juventus di Thiago Motta è vicina a piazzare un colpaccio dalla Premier League: il giocatore del Chelsea ha già dato il suo assenso al trasferimento.

Dopo l’esordio trionfale in campionato contro la neopromossa Como, spazzata via con un netto 3-0 che non lascia spazio a repliche, la Juventus di Thiago Motta torna a concentrarsi sulle dinamiche di calciomercato, che riguardano in particolar modo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

L’allenatore della Vecchia Signora gli ha sicuramente ricordato quali siano le esigenze da lui individuate per puntellare la rosa e assicurarne la competitività su tutti e cinque i palcoscenici che la Vecchia Signora sarà chiamata a calcare nel corso di questa stagione, ma è altamente probabile che non ve ne fosse bisogno.

L’ex dirigente del Napoli lavora da tempo su un novero di nomi ben precisi: profili di spessore e utili al credo tattico del tecnico bianconero. Insomma: non si acquista tanto per acquistare, bensì per accrescere il valore della squadra e arricchirla di elementi in grado di fare la differenza sul manto erboso.

Ecco dunque che proprio in quest’ottica un’occasione clamorosa potrebbe presto palesarsi agli occhi di Giuntoli in tutto il suo splendore: un big del Chelsea è pronto a fare le valigie e ad accasarsi altrove, anche al di fuori dei confini del Regno Unito.

Juventus, colpo last minute dal Chelsea? Tutti i dettagli

Il calciatore in questione gioca in attacco e potrebbe essere la pedina giusta per mettere il turbo sulle fasce alla Juve di Thiago Motta. Si tratta di Raheem Sterling, ormai un vero e proprio separato in casa in quel di Londra, tanto da essere stato inserito fra gli esuberi della rosa dei Blues.

L’inglese non ha minimamente intenzione di trascorrere un’intera annata in tribuna e, per favorire la sua partenza, il Chelsea sarebbe addirittura disposto a prendere in considerazione l’ipotesi di una cessione in prestito, con il pagamento di parte dello stipendio dell’ala della Nazionale inglese.

Raheem Sterling alla Juventus? Lo scenario attuale

Con tali condizioni, Giuntoli potrebbe davvero decidere di affondare il colpo per portare all’ombra della Mole Antonelliana Raheem Sterling. Quest’ultimo, peraltro, non è neppure stato convocato dal club londinese per la gara d’andata dei preliminari di Conference League contro gli elvetici del Servette.

Un segnale ulteriore di quale sia la linea di pensiero da parte dello staff tecnico e dirigenziale del Chelsea nei confronti dell’esterno di origini giamaicane. Ecco perché, soprattutto nel caso in cui la società inglese dovesse farsi carico di parte dell’ingaggio annuale dell’attaccante, immaginarlo con indosso la maglia della Juventus entro la fine di questa sessione di trattative non può affatto dirsi utopia. Thiago Motta, dal canto suo, attende con sacrosanta pazienza e spera…